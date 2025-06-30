В центре российского города загорелся троллейбус с пассажирами внутри

76.RU: В Ярославле загорелся троллейбус с пассажирами внутри

В Ярославле загорелся троллейбус с пассажирами внутри. Никто не пострадал, сообщает 76.RU.

Пожар случился в районе остановки общественного транспорта «Площадь Волкова» в центре российского города. Предварительно, в момент происшествия в салоне находились пять-шесть человек, их удалось оперативно вывести из салона транспортного средства. Повреждения получила кабина водителя, сам он не пострадал.

«Изначально возгорания не было, была только небольшая задымленность в кабине. Водитель обесточил троллейбус, высадил всех пассажиров и уже потом принялся за тушение», — прокомментировал произошедшее директор «Яргорэлектротранс» Денис Пырлог.

Со слов водителя, возгорание произошло под панелью приборов. Сейчас на предприятии проводят служебную проверку, выясняют причины произошедшего. Предварительно, троллейбус эксплуатируется около семи лет.

Ранее в Новгородской области автобус с детьми попал в аварию. Внутри транспортного средства находились 23 человека.