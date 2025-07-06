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03:54, 6 июля 2025Россия

Дачников предупредили об ответственности за разведение костра на участке

Юрист Билялова: За неправильное разведение костра на дачном участке грозит штраф
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Дачникам может грозить штраф за неправильное разведение костра на участке, причем ответстенность может быть как административной, так и уголовной. Об этом предупредила юрист Анастасия Билялова, передает агентство «Прайм».

Она напомнила, что правила безопасного использования открытого огня описаны в Постановлении Правительства от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Наказание за нарушение пожарной безопасности — штраф от 5 до 15 тысяч рублей. «Если в результате возник пожар, где было повреждено имущество или пострадали люди (легкая или средняя тяжесть), то санкции будут выше — штраф на граждан от 40 до 50 тысяч рублей», — уточнила специалист.

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