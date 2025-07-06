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03:13, 6 июля 2025Мир

Эрдоган назвал открытие Зангезурского коридора стратегическим событием

Эрдоган: Открытие Зангезурского коридора станет стратегическим событием
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Открытие Зангезурского коридора является ключевым элементом, который может изменить геополитическую и геоэкономическую ситуацию в регионе. По мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, его открытие может стать стратегическим событием. Слова турецкого лидера приводит РИА Новости.

«Хотя Армения изначально выступала против Зангезурского коридора, сейчас она придерживается более гибкого подхода к экономической интеграции. Развитие этого региона — это возможность не только для Азербайджана, но и для Армении, нас, Ирана и других стран», — заявил Эрдоган.

Он также отметил, что открытие этого пути позволит турецким товарам быстрее попадать в Центральную Азию и Китай. Кроме того, товары, которые следуют из Европы в Китай, будут проходить через Турцию.

Ранее Эрдоган прокомментировал напряженность между Россией и Азербайджаном, заявив, что следит за ситуацией.

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