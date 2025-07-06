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18:07, 6 июля 2025Россия

Глава Дагестана Меликов призвал не дать вбить клин в отношения с Азербайджаном

Меликов призвал дагестанцев и азербайджанцев не дать вбить между собой клин
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов рассказал, что с болью следит за происходящим в мире и сожалеет о возникших трудностях между Россией и Азербайджаном. Об этом Меликов написал в своем Telegram-канале.

Меликов высказал уверенность в том, что все разрешится мирно, отметив, что подобные ситуации всегда используют для того, чтобы настроить братские народы друг против друга. Глава Дагестана напомнил, что в республике много выходцев из Азербайджана. «Я обращаюсь ко всем: и к дагестанцам, и к нашим братьям-азербайджанцам — не дайте вбить клин между нами. Не поддавайтесь эмоциям, не ведитесь на провокации, не опускайтесь до бытового национализма», — заявил Сергей Меликов.

Глава республики также призвал верить только проверенной и официальной информации.

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