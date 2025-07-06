Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:32, 6 июля 2025Ценности

Названа самая модная вещь лета-2025

Редакторы Who What Wear назвали топ-халтер самой модной вещью лета 2025 года
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @immegii

Редакторы Who What Wear назвали самую модную вещь лета 2025 года. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Речь идет о топе халтер с бретелями на шее, который в сети сравнивают с гамаками. Отмечается, что данный предмет гардероба обрел популярность из-за своей универсальности: он не только сочетается практически с любым низом, но и идеально подходит женщинам с любым типом фигуры и размером бюста.

Материалы по теме:
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности. Почему мода на винтаж охватила весь мир?
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности.Почему мода на винтаж охватила весь мир?
23 июня 2022
Натянули Мужчины носят узкие джинсы и не чувствуют себя ущемленными
НатянулиМужчины носят узкие джинсы и не чувствуют себя ущемленными
26 июня 2018

По словам обозревателей, на улицах США и Европы появляется все больше девушек в упомянутом топе. «Носить такой топ можно как с джинсами и брюками, так и с юбками любого кроя — от пышного до облегающего мини», — говорится в статье.

Ранее в июне сообщалось, что неопрятность стала новым модным трендом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Два участника трейлового забега погибли в Мурманской области из-за погодных условий. Что об этом известно?

    В Киеве произошли мощный взрыв и большой пожар

    В российском городе приостановили полеты

    США предупредили торговых партнеров о введении пошлин с 1 августа

    Шейхи с Западного берега Иордана захотели помириться с Израилем

    Захарова показала необычную надпись на машине кортежа Лаврова

    В Европе сделали заявление относительно Украины фразой «зависит от Путина»

    12-летний мальчик угнал машину и продал ее за две тысячи рублей

    Названа самая модная вещь лета-2025

    В МИД Украины раскрыли истинную цель переговоров с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости