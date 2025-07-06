Одну категорию россиян предложили освободить от уплаты налога на наследство

ЛДПР предложила освободить от налога на наследство малоимущих

ЛДПР предложила освободить от налога на наследством одну категорию россиян — малоимущих. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе партии.

В пояснительной записке отмечается, что минимальный прожиточный минимум в регионах разный, в то время как госпошлина на наследство зависит от его стоимости и может достигать миллиона рублей. В ЛДПР отметили, что, согласно данным Росстата за 2024 год, доля граждан, чьи доходы меньше прожиточного минимума, составила 10,5 миллиона человек.

Таким образом, траты на оформление наследства для этой категории могут привести к отказу от базовых потребностей. Кроме того, большой размер пошлины может спровоцировать граждан на незаконное владение имуществом, полагают в партии.

ЛДПР предложила освободить от уплаты пошлины россиян, чьи доходы менее полуторакратной величины прожиточного минимума региона. Отмечается, что внесенный в Госдуму законопроект послужит целям социальной справедливости и обеспечит равенство в правах вне зависимости от заработка и жизненной ситуации.

Ранее стало известно, что россиянам для нормальной жизни необходим доход в среднем в размере 81 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования Высшей школы экономики (ВШЭ) «Барометр экономического поведения домохозяйств в России».