Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:55, 6 июля 2025Россия

Одну категорию россиян предложили освободить от уплаты налога на наследство

ЛДПР предложила освободить от налога на наследство малоимущих
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

ЛДПР предложила освободить от налога на наследством одну категорию россиян — малоимущих. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе партии.

В пояснительной записке отмечается, что минимальный прожиточный минимум в регионах разный, в то время как госпошлина на наследство зависит от его стоимости и может достигать миллиона рублей. В ЛДПР отметили, что, согласно данным Росстата за 2024 год, доля граждан, чьи доходы меньше прожиточного минимума, составила 10,5 миллиона человек.

Таким образом, траты на оформление наследства для этой категории могут привести к отказу от базовых потребностей. Кроме того, большой размер пошлины может спровоцировать граждан на незаконное владение имуществом, полагают в партии.

ЛДПР предложила освободить от уплаты пошлины россиян, чьи доходы менее полуторакратной величины прожиточного минимума региона. Отмечается, что внесенный в Госдуму законопроект послужит целям социальной справедливости и обеспечит равенство в правах вне зависимости от заработка и жизненной ситуации.

Ранее стало известно, что россиянам для нормальной жизни необходим доход в среднем в размере 81 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования Высшей школы экономики (ВШЭ) «Барометр экономического поведения домохозяйств в России».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лидеры БРИКС осудили удары по Ирану и эскалацию на Ближнем Востоке

    Пушилин рассказал об успехах российских военных в Часовом Яре

    ВСУ попытались контратаковать на территории Днепропетровской области

    Двукратный чемпион России по боксу умер в 54 года

    Стало известно о голодании жителей США

    Над еще одним российским регионом сбили украинский беспилотник

    В аэропорту Пскова сняли временные ограничения

    Страны БРИКС выразили надежду на достижение мира на Украине

    Аэропорт Пулково открыли на прием самолетов на час

    Вертолет совершил жесткую посадку в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости