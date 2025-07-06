Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:32, 6 июля 2025Силовые структуры

Подследственному полковнику Минобороны России предъявлен новый эпизод

Полковнику ГАБТУ Минобороны Тимофееву предъявлен новый эпизод по делу о взятке
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Бывшему начальнику службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России, полковнику Илье Тимофееву предъявлен новый эпизод по делу о получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Юрия Коваля.

По данным агентства, сейчас Тимофеев обвиняется по статье о получении взятки в особо крупном размере. Этот эпизод добавлен к возбужденному ранее против него делу по статье о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

По словам Коваля, сейчас его подзащитный знакомится с материалами дела. Он отметил, что 235-й гарнизонный военный суд обозначил сроки ознакомления с уголовным делом до 4 июля, однако Тимофеев не успел до конца ознакомиться со всеми материалами. Адвокат подчеркнул, что полковник вину не признает.

Ранее сообщалось, что экс-начальник ГАБТУ ведомства обвиняется в получении взятки в размере почти три миллиона рублей и в злоупотреблениями должностными полномочиями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Смолов впервые высказался о конфликте в «Кофемании»

    Эксперт рассказал о созданной Киевом ядерной угрозе для всей Европы

    Президент Бразилии анонсировал виртуальное обращение Путина

    ВСУ обстреляли городскую поликлинику и практически уничтожили здание

    Зеленский заявил о подписании нового пакета санкций против финансовых схем России

    Названы главные отличия инфаркта от похожего по симптомам состояния

    Подследственному полковнику Минобороны России предъявлен новый эпизод

    В России оценили ситуацию с розовым лишаем после сообщений о вспышке болезни в Таиланде

    Авиасообщение между Москвой и Петербургом было парализовано

    В Киеве произошли мощный взрыв и большой пожар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости