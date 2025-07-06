Подследственному полковнику Минобороны России предъявлен новый эпизод

Полковнику ГАБТУ Минобороны Тимофееву предъявлен новый эпизод по делу о взятке

Бывшему начальнику службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России, полковнику Илье Тимофееву предъявлен новый эпизод по делу о получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Юрия Коваля.

По данным агентства, сейчас Тимофеев обвиняется по статье о получении взятки в особо крупном размере. Этот эпизод добавлен к возбужденному ранее против него делу по статье о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

По словам Коваля, сейчас его подзащитный знакомится с материалами дела. Он отметил, что 235-й гарнизонный военный суд обозначил сроки ознакомления с уголовным делом до 4 июля, однако Тимофеев не успел до конца ознакомиться со всеми материалами. Адвокат подчеркнул, что полковник вину не признает.

Ранее сообщалось, что экс-начальник ГАБТУ ведомства обвиняется в получении взятки в размере почти три миллиона рублей и в злоупотреблениями должностными полномочиями.