Глава ДНР Пушилин заявил об успехах ВС РФ в Часовом Яре

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские военные добились успехов в Часовом Яре. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушилин сообщил, что на константиновском направлении наблюдается освобождение населенных пунктов, а также успехи и в самом Часовом Яре.

«...И уже не за горами хорошие новости о самом населенном пункте. Ну а дальше освобождение уже непосредственно Константиновки», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что российские войска заняли два населенных пункта: село Поддубное в ДНР и село Соболевка в Харьковской области. Бои за Поддубное вели бойцы подразделений российской группировки войск «Восток», за Соболевку — группировки войск «Запад».