Путин раскрыл главную цель России

Путин: Безопасное, мирное будущее — главная цель, за нее ребята воюют на фронте

Безопасное и мирное будущее России — главная цель, за которую ребята и воюют на фронте. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме, посвященном работе Народного фронта под девизом «Все для Победы!», передает РИА Новости.

По данным агентства, глава государства заявил, что сегодня вся страна является единым и сплоченным народным фронтом.

«Ваши инициативы, неравнодушие, энергия, каждодневная работа должны быть направлены на то, чтобы дать возможность миллионам людей внести свой вклад в победу», — отметил он. Российский лидер сказал, что все это подчинено нашей главной цели — безопасному и мирному будущему РФ. «Ради этого мы все работаем. Ради этого ребята воюют на фронте», — заключил президент.

Ранее Путин рассказал об участии всей России в поддержке фронта.