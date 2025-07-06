Путин заявил о возможности предоставления кратких командировок врачам на СВО

Путин заявил, что рассмотрит возможность кратких командировок врачам на СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что рассмотрит возможность предоставления кратких командировок вместо подписания долгосрочных контрактов врачам, отправляющимся на специальную военную операцию (СВО) на Украине. Его слова приводит ТАСС.

С просьбой изменить порядок службы медиков на СВО к российскому президенту обратились во время выставки Народного фронта «Все для Победы!». В частности, речь шла о том, что на сегодняшний день для работы в военных госпиталях вблизи линии боевого соприкосновения врачам нужно подписывать долгосрочные контракты.

Сейчас гражданские врачи работают в гражданских госпиталях. При этом, как пояснил докладчик, раньше, когда линия разграничения составляла 5-7 километров, эти же медицинские учреждения были передовыми, а теперь — тыловыми.