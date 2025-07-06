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15:45, 6 июля 2025Россия

Путин заявил о возможности предоставления кратких командировок врачам на СВО

Путин заявил, что рассмотрит возможность кратких командировок врачам на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что рассмотрит возможность предоставления кратких командировок вместо подписания долгосрочных контрактов врачам, отправляющимся на специальную военную операцию (СВО) на Украине. Его слова приводит ТАСС.

С просьбой изменить порядок службы медиков на СВО к российскому президенту обратились во время выставки Народного фронта «Все для Победы!». В частности, речь шла о том, что на сегодняшний день для работы в военных госпиталях вблизи линии боевого соприкосновения врачам нужно подписывать долгосрочные контракты.

Сейчас гражданские врачи работают в гражданских госпиталях. При этом, как пояснил докладчик, раньше, когда линия разграничения составляла 5-7 километров, эти же медицинские учреждения были передовыми, а теперь — тыловыми.

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