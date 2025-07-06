Раскрыты подробности нападения на сотрудника ТЦК на Украине во время рейда

Во время рейда работника ТЦК в Орловке били по голове, сломали нос и выбили зуб

На Украине во время групповой проверки документов в Орловке, прошедшей 5 июля, был избит сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По его данным, военнослужащего избили по голове, ему сломали нос и выбили зуб. Мужчина был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК помещают мобилизованных украинцев в пустые тюрьмы.

«ВСУ брали на баланс колонии, в которых раньше находились заключенные. Этих заключенных распределяли, уплотняли по другим колониям. А нас (мобилизованных) держали в этих же колониях, ограничивая в свободе передвижения», — рассказал Шендевинский.