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15:54, 6 июля 2025Бывший СССР

Раскрыты подробности нападения на сотрудника ТЦК на Украине во время рейда

Во время рейда работника ТЦК в Орловке били по голове, сломали нос и выбили зуб
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: rospoint / Shutterstock / Fotodom

На Украине во время групповой проверки документов в Орловке, прошедшей 5 июля, был избит сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По его данным, военнослужащего избили по голове, ему сломали нос и выбили зуб. Мужчина был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК помещают мобилизованных украинцев в пустые тюрьмы.

«ВСУ брали на баланс колонии, в которых раньше находились заключенные. Этих заключенных распределяли, уплотняли по другим колониям. А нас (мобилизованных) держали в этих же колониях, ограничивая в свободе передвижения», — рассказал Шендевинский.

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