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03:45, 6 июля 2025Интернет и СМИ

Симоньян прокомментировала окончание Апокалипсиса в своей книге

Симоньян рассказала, что в ее романе Апокалипсис закончится хорошо
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала о хорошем конце Апокалипсиса в ее романе «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Содержание книги она прокомментировала в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ.

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