Симоньян прокомментировала окончание Апокалипсиса в своей книге

Симоньян рассказала, что в ее романе Апокалипсис закончится хорошо

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала о хорошем конце Апокалипсиса в ее романе «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Содержание книги она прокомментировала в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ.

