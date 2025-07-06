Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала о хорошем конце Апокалипсиса в ее романе «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Содержание книги она прокомментировала в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ.
Симоньян прокомментировала окончание Апокалипсиса в своей книге
Симоньян рассказала, что в ее романе Апокалипсис закончится хорошо
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала о хорошем конце Апокалипсиса в ее романе «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Содержание книги она прокомментировала в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ.