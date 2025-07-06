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17:13, 6 июля 2025Мир

США предупредили торговых партнеров о введении пошлин с 1 августа

Глава Минфина США предупредил торговых партнеров о введении пошлин с 1 августа
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп направит некоторым торговым партнерам письма, в которых будет сказано о том, что если ситуация не изменится, то 1 августа они вернутся к тарифному уровню пошлин 2 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского министра финансов Скотта Бессента для телеканала CNN.

По данным агентства, глава Минфина США отметил, что эти меры касаются стран, которые не являются крупными торговыми партнерами государства.

Ранее сообщалось, что Трамп объявил о скором введении новых торговых пошлин для некоторых стран. «Пошлины будут в диапазоне, может быть, от 60 или 70 процентов до 10 и 40 процентов. Мы сделали финальную форму, и там четко объясняется, что именно страны будут платить. Это очень важно, это огромные деньги для страны (США)», — подчеркнул политик.

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