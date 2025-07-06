США закупили у России один металл на максимальную сумму с 2002 года

США закупили у России цирконий на максимальную сумму с 2002 года

После перерыва в полтора года США закупили у России металл цирконий, сумма сделки оказалась максимальной с 2002 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

«США в мае ввезли из России циркониевую руду и концентраты на сумму более, чем миллион долларов. Она стала максимальной с начала 2002 года. Регулярный экспорт металла в Штаты прекратился к июню 2022 года, а разовые отгрузки в последний раз происходили в январе 2024 года», — передает агентство.

Дополнительно сообщается, что США закупили этот металл у Австралии (10 миллионов долларов), Южной Африки (891,6 тысячи долларов), Малайзии (120,7 тысячи долларов) и Канады (29,1 тысячи долларов). Все закупки осуществлялись в мае.

4 апреля стало известно, что в феврале США купили у России максимальное за последние четыре месяца количество платины. Речь идет сумме в 91,8 миллиона долларов. Таким образом РФ смогла удержать за собой второе место среди поставщиков платины на американский рынок.