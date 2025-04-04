Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:28, 4 апреля 2025Экономика

США купили у России максимальное количество одного драгоценного металла

Таможня США: Импорт российской платины составил почти 92 миллиона долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

В последний месяц зимы США купили у России максимальное за последние четыре месяца количество платины. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на американскую таможенную службу.

Речь идет сумме в 91,8 миллиона долларов. При этом отмечается, что ввоз этого драгоценного металла в США увеличивался три месяца подряд. В феврале он вырос на 8,3 процента. Таким образом РФ смогла удержать за собой второе место среди поставщиков платины на американский рынок.

На первом месте расположила ЮАР, которая довела поставки до 364,2 миллиона, а на третьем — Италия, чей экспорт в США вырос в 7,3 раза — почти до 55 миллионов долларов.

В то же время США стали покупать меньше платины в Индии (сокращение оценивается в 25 раз), Британии (в семь раз), Бельгии (в четыре раза) и Японии (вдвое).

В целом же США снизили импорт платины в феврале на шесть процентов, до 684,9 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что в 2024 году снизились поставки металлов платиновой группы в Китай. Они упали на 52,1 процента, до 900,2 миллиона долларов. Однако КНР нарастила закупки российского палладия и никеля.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные заблокировали торговые порты Николаевской области Украины. Для ВСУ также закрыт выход из Днепра и Южного Буга

    Стало известно о планах Трампа лишить университет Брауна финансирования

    Группа украинских военных сдалась в плен в Запорожской области

    Посетивший США спецпредставитель Путина рассказал о прогрессе в переговорах по Украине

    Стало известно о двух попытках ВСУ перебросить личный состав в Белгородскую область

    Киев не сообщил семье колумбийского наемника о его кончине

    Франция выступила против совместных с Британией закупок оружия в ЕС

    Жених-рэпер написал песню об устроившей секс-марафон с 1058 мужчинами порномодели

    Телеведущий сделал ДНК-тест и узнал годами скрываемую тайну семьи

    Жители Суджи кормили российских солдат и перевязывали им раны после освобождения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше