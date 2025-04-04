США купили у России максимальное количество одного драгоценного металла

Таможня США: Импорт российской платины составил почти 92 миллиона долларов

В последний месяц зимы США купили у России максимальное за последние четыре месяца количество платины. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на американскую таможенную службу.

Речь идет сумме в 91,8 миллиона долларов. При этом отмечается, что ввоз этого драгоценного металла в США увеличивался три месяца подряд. В феврале он вырос на 8,3 процента. Таким образом РФ смогла удержать за собой второе место среди поставщиков платины на американский рынок.

На первом месте расположила ЮАР, которая довела поставки до 364,2 миллиона, а на третьем — Италия, чей экспорт в США вырос в 7,3 раза — почти до 55 миллионов долларов.

В то же время США стали покупать меньше платины в Индии (сокращение оценивается в 25 раз), Британии (в семь раз), Бельгии (в четыре раза) и Японии (вдвое).

В целом же США снизили импорт платины в феврале на шесть процентов, до 684,9 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что в 2024 году снизились поставки металлов платиновой группы в Китай. Они упали на 52,1 процента, до 900,2 миллиона долларов. Однако КНР нарастила закупки российского палладия и никеля.