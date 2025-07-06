Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:28, 6 июля 2025Мир

Трамп ввел режим бедствия в округе Керр из-за наводнений в Техасе

Дональд Трамп ввел режим бедствия в округе Керр штата Техас из-за наводнений
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: U.S. Coast Guard / Handout / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о введении режима бедствия в округе Керр штата Техас из-за стоивших жизни десяткам человек наводнений. Об этом сообщают РИА Новости.

Трамп заявил, что подписал декларацию о крупном стихийном бедствии, чтобы гарантировать, что спасатели немедленно получат необходимые ресурсы. Власти сообщили, что число жертв внезапных наводнений выросло до 59.

Под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу со стихией.

Ранее сообщалось о 50 гражданских, которые не выжили в американском штате Техас в результате наводнения. Оно было вызвано сильными дождями и разливом реки Гуадалупе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лидеры БРИКС осудили удары по Ирану и эскалацию на Ближнем Востоке

    Раскрыты подробности прошедшей на Запорожской АЭС ротации МАГАТЭ

    Журова прокомментировала конфликт с участием Смолова в «Кофемании»

    Раскрыто место проведения саммита БРИКС в 2026 году

    Хирурги подарили новый пенис пациенту

    Курорт в Германии прорекламировал себя снимком времен Гитлера

    Автомобиль влетел в толпу детей в российском городе и попал на видео

    Трамп ввел режим бедствия в округе Керр из-за наводнений в Техасе

    Раскрыта реакция лидеров БРИКС на атаки железных дорог и мостов в трех российских регионах

    Россиян начали зазывать в Афганистан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости