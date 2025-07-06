Трамп ввел режим бедствия в округе Керр из-за наводнений в Техасе

Дональд Трамп ввел режим бедствия в округе Керр штата Техас из-за наводнений

Президент США Дональд Трамп заявил о введении режима бедствия в округе Керр штата Техас из-за стоивших жизни десяткам человек наводнений. Об этом сообщают РИА Новости.

Трамп заявил, что подписал декларацию о крупном стихийном бедствии, чтобы гарантировать, что спасатели немедленно получат необходимые ресурсы. Власти сообщили, что число жертв внезапных наводнений выросло до 59.

Под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу со стихией.

Ранее сообщалось о 50 гражданских, которые не выжили в американском штате Техас в результате наводнения. Оно было вызвано сильными дождями и разливом реки Гуадалупе.