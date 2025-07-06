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10:26, 6 июля 2025Мир

Украине предрекли проблемы из-за США

L`Antidiplomatico: Киеву грозит кризис из-за решения США приостановить поставки
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: US AIR FORCE / Reuters

Украине грозит серьезный кризис из-за решения Пентагона приостановить поставки некоторых американских боеприпасов. Об этом сообщает итальянский портал L’Antidiplomatico.

«Решение США приостановить поставки важнейших для Киева вооружений — от ракет Patriot до боеприпасов для HIMARS — грозит Украине беспрецедентным операционным кризисом (...) Без американской помощи украинская оборона рискует полностью разрушиться», — отмечается в материале.

Авторы публикации добавили, что европейские страны отчаянно цепляются за продолжение украинского кризиса вместо того, чтобы урегулировать конфликт с помощью переговоров.

Ранее немецкий военный эксперт Томас Тайнер заявил, что без американских поставок боеприпасов, в частности, ракет к системам Patriot, противовоздушная оборона Украины перестанет существовать через неделю, а установки HIMARS окажутся бесполезными в сентябре этого года.

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