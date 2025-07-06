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23:21, 6 июля 2025Бывший СССР

В ДНР сообщили о продолжающемся охвате Красноармейска российскими войсками

Пушилин: ВС РФ продолжают охват Красноармейска, перерезая логистику
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские войска продолжают охват Красноармейска (украинское название Покровск), перерезая логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Мы видим, что продолжается охват самого города Красноармейска. Мы видим перерезание логистики, мы видим продвижение, и, опять же, встречается это достаточно серьезным сопротивлением в направлении Новоэкономического», — отметил он.

Пушилин добавил, что динамика позволяет говорить о неизбежном взятии под контроль как самого города, так и других населенных пунктов ДНР.

Ранее сообщалось, что российские войска заняли два населенных пункта: село Поддубное в ДНР и село Соболевка в Харьковской области. Бои за Поддубное вели бойцы подразделений российской группировки войск «Восток», за Соболевку — группировки войск «Запад».

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