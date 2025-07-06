В МИД Украины пожаловались на токсичность дискуссии о Киеве в НАТО

МИД Украины: Дискуссия с Западом о членстве Киева в НАТО стала очень токсичной

Дискуссия с западными странами о членстве Киева в НАТО стала очень токсичной. На это пожаловался спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в интервью журналисту Александру Нотевскому, передает ТАСС.

«Все аргументы приведены, все контраргументы приведены, и каждый новый раунд разговора <...> выходит на одну и ту же тропу», — пояснил представитель украинского МИДа, рассуждая о проблематике дискуссии.

Ранее президент Польши Анджей Дуда рассказал о разногласиях с американским коллегой Дональдом Трампом по Украине. В частности они касаются вопроса вступления республики в НАТО, что отвечает интересам Варшавы, но может не соответствовать национальным приоритетам Вашингтона.