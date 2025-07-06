В России на поддержку СВО собрали десятки миллиардов рублей народных средств

Путин заявил, что на поддержку СВО собрано 54,5 млрд рублей народных средств

В рамках акции «Все для победы» на поддержку специальной военной операции (СВО) на Украине было собрано 54,5 миллиарда рублей народных средств. Об этом в субботу, 6 июля, заявил президент России Владимир Путин, выступая на организованном «Народным фронтом» одноименном форуме, передает РИА Новости.

По словам российского главы, более 45 миллиардов отправили по конкретным заявкам российских военных.

«Мы видим, что общественная поддержка гораздо более масштабна. Она поистине всенародна. В ней участвует вся, без преувеличения, вся страна», — указал президент.

Выступая на форуме «Все для победы!», Путин также отметил, что этот тезис стал символом нашего времени.