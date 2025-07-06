Зеленский пообещал наносить новые удары вглубь регионов России

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые удары вглубь регионов России. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

Публикацию политик сопроводил кадрами ударов по различным объектам на территории России.

Он заявил, что Украина «расширяет производство вооружений» дальнего радиуса действия совместно со странами Запада, чтобы «снизить аппетиты» Москвы. Зеленский также назвал «создание средств для защиты жизни» приоритетами Киева.

Он также поблагодарил страны, которые оказывают поддержку «военно-промышленному комплексу Украины».

Ранее в Кремле высказались об ударах Вооруженных сил Украины по российским городам. «Продолжаются удары киевского режима по мирным городам, решительно это осуждаем. Наши военные принимают меры», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.