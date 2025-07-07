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04:55, 7 июля 2025Мир

Более 80 палестинцев погибли из-за ударов Израиля по сектору Газа

Al Jazeera: Более 80 палестинцев погибли из-за ударов Израиля по сектору Газа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Более 80 палестинцев погибли в результате ударов израильской армии по сектору Газа в минувшие сутки. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По его данным, 6 июля в палестинском анклаве погибло не менее 82 человек. Почти половина из них — 39 человек — стали жертвами удара по району Шейх-Радван в городе Газа. Кроме того, несколько пострадавших, включая детей, оказались под завалами разрушенных зданий.

По информации Министерства здравоохранения сектора Газа, за последние сутки в больницы были доставлены не менее 304 человек с ранениями, полученными в результате обстрелов. Часть пострадавших продолжает находиться под завалами и на дорогах, куда не могут добраться бригады скорой помощи.

В ведомстве также сообщили, что с 7 октября 2023 года число жертв израильской агрессии достигло 57 418 человек, а ранены 136 260. Всего с 18 марта 2025 года погибло не менее 6860 человек, а ранения получили свыше 24 200.

Ранее сообщалось, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС будет содержать гарантии США о том, что стороны не возобновят боевые действия. Помимо этого, соглашение о прекращении огня в Газе будет включать согласованный план передислокации израильской армии в рамках подготовки к выводу войск.

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