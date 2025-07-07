В России заговорили о переделе угольных компаний

РБК: Из-за кризиса мелким угольным компаниям в РФ придется стать частью крупных

В ближайшие полтора года небольшие российские угольные компании не смогут удержаться на плаву из-за финансовых трудностей и перейдут под контроль более крупных. О возможном переделе рынка говорится в обзоре НКР сообщает РБК.

Аналитики указали, что по состоянию на начало второго полугодия в российском угольном секторе работают около 180 компаний. В прошлом году сальдированный убыток отрасли составил 112,8 миллиарда рублей, а в этом году такой же размер убытков достигнут за пять месяцев.

Мелкие компании, добывающие энергетический (дешевый) уголь, оказались в самом сложном положении. Их экспортная выручка упала сильнее, чем у крупных компаний, которые могут частично компенсировать потери продажей металлургического угля.

Средний бизнес столкнулся с отсутствием доступа к господдержке, которую имеют возможность получить только лидеры отрасли, и слишком дорогим коммерческим кредитам, что связано с высокой ключевой ставкой. В НКР уверены, что именно мелкие и средние предприятия первыми не смогут выплачивать кредиты.

При этом консолидация рынка, то есть приобретение проблемных компаний крупными игроками, возможна только при недорогих заемных средствах, уверен управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский. В противном случае заниматься погибающими компаниями никто не захочет.

Замгендиректора Института проблем естественных монополий Александр Григорьев согласен, что с текущей стоимостью заемных денег рассчитывать на слияния и поглощения на угольном рынке не приходится. Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макров, в свою очередь, считает, что вместо покупки мелких предприятий лидеры рынка начнут увеличивать свою долю, что приведет к сокращению объемов добычи угля до рентабельного уровня.

Ранее сообщалось, что в июне на фоне кризисного состояния угольной отрасли доходность оперирования российским парком полувагонов рухнула в 2-2,5 раза по сравнению с началом 2024 года. Теперь позволяет окупать только парк, купленный до 2018 года, а все новые вагоны работают в убыток.