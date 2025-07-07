Россиянам назвали рабочие инструменты для пассивного дохода в 2025 году

Финансист Меловацкий посоветовал краудлендинг для пассивного дохода в 2025 году

После начала специальной военной операции и введения санкций инвестирование в иностранные акции и облигации стало сопряжено с угрозой заморозки активов, и фокус вложения капитала сместился в сторону внутреннего рынка, что стимулировало рост и разнообразие инструментов пассивного дохода, сообщил финансист, предприниматель в сфере финтеха Василий Меловацкий. Рабочие в 2025 году схемы он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Традиционно основой инвестиционного портфеля остаются банковские вклады, недвижимость для аренды, облигации и дивидендные акции. Это так называемая "консервативная база" для тех, кто ценит стабильность и предсказуемость. Однако в 2024-2025 годах наметился четкий поворот: инвесторы все чаще смотрят в сторону новых форм участия в экономике, которые ранее считались нишевыми Василий Меловацкий финансист

Один из самых заметных трендов последних лет — это коллективные инвестиции через платформы, которые позволяют покупать доли в бизнесе или в объектах недвижимости, сообщил Меловацкий.

«Два главных плюса — снижение минимального порога входа при инвестировании в недвижимость или бизнес вплоть до тысячи рублей и отсутствие необходимости в управлении объектами. Но быстро выйти из таких инвестиций без потерь чаще всего невозможно, так как в большинстве случаев объекты низколиквидны», — указал эксперт.

Не менее популярным, по словам финансиста, становится краудлендинг — кредитование малого и среднего бизнеса «в складчину» через онлайн-платформы. Инструмент позволяет инвесторам получать процентный доход, а предпринимателям — доступ к быстрому финансированию, объяснил собеседник «Ленты.ру». Однако главная уязвимость механизма состоит в невозврате займов, предупредил он. Иными словами, если заемщик перестает платить, инвестор рискует полностью или частично потерять вложенные средства, пояснил Меловацкий. Поэтому он рекомендовал изучать платформу на предмет надежности.

Третий инструмент называется DeFi — это децентрализованные финансы в мире криптовалют: как децентрализованные банки, так и фонды, которые размещают деньги под более технологичные стратегии с повышенной доходностью, поделился эксперт.

«Одно из главных достоинств децентрализованных финансов — максимальная прозрачность. В отличие от традиционных финансовых институтов, здесь все операции проходят через блокчейн — каждую транзакцию можно отследить в режиме реального времени. Однако за этой прозрачностью скрываются и определенные требования к инвестору. DeFi-инструменты требуют технической подкованности и понимания, какому протоколу вы доверяете свои активы. А риски взлома и потери средств — одни из главных угроз в DeFi», — отметил финансист.

Альтернативой валютным активам он назвал замещающие облигации. Спикер уточнил, что, по сути, это «перепакованные» еврооблигации, которые обращаются уже внутри страны, на Московской бирже, с расчетами в рублях.

«Самое главное: они по-прежнему дают доходность, ориентированную на валюту, но оформлены так, чтобы инвестор мог покупать и получать выплаты в рамках российской юрисдикции. Это дает удобный способ сохранить долю портфеля в "валютной логике", не выходя за пределы страны и не нарушая санкционных ограничений. Такие бумаги можно купить через обычных российских брокеров. Часто они выпускаются крупными компаниями», — заключил Меловацкий.

Ранее старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту Финуслуги Игорь Алутин рассказывал, что ежемесячный пассивный доход в размере, сравнимом со средней зарплатой по России, можно получать по вкладу на сумму около 6,5 миллиона рублей.

