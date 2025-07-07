Израиль атаковал порт Ходейда в Йемене

РИА Новости: Израильские самолеты атаковали порт Ходейда на западе Йемена

Израильские самолеты наносят авиаудары по порту Ходейда на западе Йемена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на йеменский источник.

Информатор подчеркнул, что в порту слышны мощные взрывы на фоне ударов.

Ранее греческий сухогруз начал тонуть после вооруженного нападения у берегов Йемена. Сухогруз Magic Seas ходит под флагом Либерии и принадлежит Греции. После попадания морских беспилотников он набрал воды и начал тонуть, груз был поврежден. Неизвестно, причастны ли к нападению йеменские хуситы, они не брали на себя ответственность за инцидент.