Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:20, 7 июля 2025Мир

Израиль атаковал порт Ходейда в Йемене

РИА Новости: Израильские самолеты атаковали порт Ходейда на западе Йемена
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Израильские самолеты наносят авиаудары по порту Ходейда на западе Йемена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на йеменский источник.

Информатор подчеркнул, что в порту слышны мощные взрывы на фоне ударов.

Ранее греческий сухогруз начал тонуть после вооруженного нападения у берегов Йемена. Сухогруз Magic Seas ходит под флагом Либерии и принадлежит Греции. После попадания морских беспилотников он набрал воды и начал тонуть, груз был поврежден. Неизвестно, причастны ли к нападению йеменские хуситы, они не брали на себя ответственность за инцидент.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Санкт-Петербурге пропал интернет и возник авиационный коллапс. Что происходит в городе?

    Эмили Ратаковски показала грудь в крошечном бюстгальтере

    Трамп высмеял идею Маска о создании новой партии

    Лавров сравнил помощь Украине и странам Африки

    Израиль анонсировал новую военную операцию против хуситов

    Женщина наняла киллеров для расправы над мужем через полтора месяца после свадьбы

    Российские военные уничтожили несколько БПЛА над Воронежем

    Израиль атаковал порт Ходейда в Йемене

    Лавров рассказал о подорванном доверии к доллару

    Лавров заявил о попытках Запада внедрить свои ультиматумы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости