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12:22, 7 июля 2025Мир

Лавров ответил на обвинения в намерении напасть на Европу

Лавров: У России нет планов по нападению на Европу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

У России нет планов по нападению на Европу, несмотря на обвинения со стороны западных разведывательных агентств. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью венгерской газете «Мадьяр Немзет».

«Возможно, выдвигающие их (обвинения — прим. «Ленты.ру») знают о планах России больше, чем мы сами. По крайней мере, нам о наших "планах напасть на Европу" и тем более "оккупировать" ее ничего не известно», — отметил глава МИД.

Лавров подтвердил, что подобные заявления со стороны западных государств имеют место. Он добавил, что Россия к ним прислушивается.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад сам придумал «страшилку» о намерении России якобы напасть на Европу и сам себе ее повторяет из года в год.

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