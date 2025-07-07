На Украине командование ВСУ раскритиковали за провалы в обороне Сумской области

Аналитик Погорелый: Оборона ВСУ в Сумской области в полном беспорядке

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской и Харьковской областях в полном беспорядке, а коммуникация между военными и местными властями нарушена. Командование ВСУ за провалы в обороне раскритиковал в интервью для Politico глава украинского аналитического проекта DeepState Роман Погорелый.

«То, что происходит в Сумской и Харьковской областях, — это беспорядок. Почти никто не знает, кто за что отвечает и кто должен контролировать процесс», — заявил аналитик.

Он привел в качестве положительного примера ситуацию с обороной в Днепропетровской области и отметил, что власти в Сумской и Харьковской областях начали строить фортификационный линии только после наступления российских войск.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ начали грабить жителей Сумской области из-за плохого снабжения. Отмечается, что военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады украинских войск выносят из жилых домов ценные предметы, бытовую технику, плиты, холодильники, электроинструменты и мотоблоки — все, что можно либо продать, либо использовать для личных нужд.