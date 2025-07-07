Боевики 92-й бригады ВСУ грабят жителей Сумской области из-за плохого снабжения

Военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали грабить жителей Сумской области из-за плохого снабжения боевых подразделений на передовой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Военные 92-й отдельной штурмовой бригады (92 ОШБр) массово обворовывают дома местных жителей, эвакуированных из-за боевых действий», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, из жилых домов выносят ценные предметы, бытовую технику, плиты, холодильники, электроинструменты и мотоблоки — все, что можно либо продать, либо использовать для личных нужд. Он также отметил, что в полиции признают практически полное отсутствие шансов на возврат украденного имущества.

«Причиной мародерства украинских военнослужащих служат проблемы с обеспечением в подразделении», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что жители Сумской области Украины после активизации боев в регионе стали распродавать жилье за бесценок. Кроме того, жилье активно меняют на автомобили.