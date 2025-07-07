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17:30, 7 июля 2025Забота о себе

Названы вредные при диабете повседневные привычки

Диетолог Планкетт: При диабете необходимо меньше бывать на солнце
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Диетолог Лорен Планкетт призвала людей с диабетом отказаться от семи повседневных привычек. Их специалистка назвала в беседе с изданием Infobae.

Как отметила Планкетт, при хроническом стрессе повышается уровень глюкозы в крови, поэтому его необходимо хотя бы минимизировать. То же самое происходит и при высокоинтенсивных тренировках, хотя в целом легкая физическая нагрузка не принесет вреда диабетикам, продолжила она.

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Также диетолог заявила, что уровень глюкозы в крови повышается из-за многих лекарств, таких как глюкокортикоиды, статины, бета-блокаторы, диуретики, антипсихотики и иммунодепрессанты, поэтому по возможности вместе с лечащим врачом лучше поискать им альтернативу. Кроме того, диабетики зачастую пьют мало воды, поэтому объем жидкости необходимо увеличивать до тех пор, пока моча не станет светло-желтого цвета. В заключение Планкетт призвала при диабете отказаться от чрезмерного употребления продуктов, на которых имеется пометка об отсутствии сахара, поскольку это еще не гарантия малого количества углеводов, а также решить проблемы со сном и меньше бывать на солнце.

Ранее эксперт по диабету Кэтлин Аланна Пейдж объяснила опасность диетических продуктов без сахара. По ее словам, из-за них человек перестает контролировать аппетит.

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