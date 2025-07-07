Обиженная женщина столкнула знакомого на рельсы московского метро и попала на видео

МВД: Москвичка во время ссоры столкнула знакомого с платформы на рельсы метро

В Московском метрополитене полиция задержала женщину, столкнувшую знакомого с платформы на рельсы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении МВД.

На кадрах видно, как женщина толкает мужчину к краю платформы, и он падает на пути, а потом уходит.

Инцидент произошел на платформе станции метро «Кунцевская» Большой кольцевой линии. Задержанная 39-летняя жительница Москвы. Она поругалась со знакомым и в обиде столкнула его на рельсы. 40-летний пострадавший не получил серьезных травм.

Женщина привлечена к административной ответственности за мелкое хулиганство, ее знакомый — за появление в общественном месте в состоянии опьянения и нарушение правил поведения на транспорте, создающее угрозу безопасности.

Ранее сообщалось, что в московском метро двое пассажиров устроили драку после того, как один задел другого на эскалаторе.