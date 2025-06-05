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16:33, 5 июня 2025Силовые структуры

Драка пассажиров в московском метро попала на видео

В московском метро подрались два пассажира, зачинщик задержан, возбуждено дело
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В московском метрополитене двое пассажиров устроили драку после того, как один задел другого на эскалаторе. В пресс-службе столичного главка МВД предоставили «Ленте.ру» видео потасовки, записанного камерой наблюдения.

На кадрах видно, как мужчина сходит с эскалатора и начинает наносить удары впередиидущему человеку, между ними начинается драка, после которой один из них, обхватив ушибленные места, остается сидеть на полу, а второй уходит.

Инцидент произошел на станции «Парк культуры» кольцевой линии. Сотрудники патрульно-постовой службы УВД по горячим следам отыскали зачинщика на станции метро «Новослободская». Им оказался 27-летний москвич, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»).

Пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске следователи возбудили уголовное дело после драки местных жителей с росгвардейцами.

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