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16:00, 3 июня 2025Силовые структуры

Следователи заинтересовались дракой росгвардейцев и жителей Хабаровска

В Хабаровске следователи возбудили дело после драки жителей с росгвардейцами
Варвара Митина (редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Хабаровске следователи возбудили уголовное дело после драки местных жителей с росгвардейцами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело возбудили по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, вечером 31 мая 2025-го компания местных жителей около кафе на улице Уборевича начала конфликтовать с сотрудниками Росгвардии в ответ на их замечания. Потом нарушители применили физическую силу в отношении росгвардейцев.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как во время потасовки росгвардеец приставил женщине пистолет к голове.

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