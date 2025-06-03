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13:51, 3 июня 2025Силовые структуры

Росгвардеец приставил женщине пистолет к голове в ходе потасовки и попал на видео

В Хабаровске жители подрались с росгвардейцами из-за замечания и попали на видео
Варвара Митина (редактор)

В Хабаровске местные жители набросилась на росгвардейцев, и между ними началась потасовка. Конфликт попал на видео, которым делится Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах видно, как мужчины и женщины толкают правоохранителей, которые отвечают им тем же. В какой-то момент к толпе подбегает женщина и начинает бить рукой сотрудника Росгвардии. Тогда он поворачивается, скручивает нападавшую и подставляет к ее голове пистолет. После этого на женщину надели наручники и увели в автозак. Другие участники конфликта пытались ее отстоять.

По данным канала, конфликт произошел около одного из кафе города. Пьяная компания нарушала общественный порядок и не реагировала на замечания силовиков.

Ранее в Москве росгвардейцы задержали эксгибициониста около детского сада.

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