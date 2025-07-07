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18:03, 7 июля 2025Экономика

Пенсионерку не пустили в автобус во время потопа

В Тюмени пенсионерку не пустили в автобус во время потопа
Александра Качан (Редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Тюмени водитель не впустил в автобус пенсионерку во время потопа. Власти пытаются разобраться в ситуации, пишет издание «Подъем».

Очевидцы поделились видео, на котором пожилая женщина стоит по колено в воде и переходит от одного автобуса к другому, пытаясь попасть внутрь. Пенсионерка машет руками, прося водителя открыть двери, но тот игнорирует ее и уезжает. Местные жители возмутились такому поведению водителей и осудили за равнодушие.

В администрации города заявили, что не оставили инцидент без внимания. Власти передали информацию перевозчику и попросили разыскать водителя, чтобы узнать причину, по которой он проигнорировал пожилую женщину. «Может он не видел, смотрел на дорогу, так как была сложная обстановка», — предположили в администрации.

Ранее в подмосковном городе Лобне строители начали укладывать асфальт в большую лужу на дороге. Один из рабочих попытался переместить воду из одной части лужи в другую с помощью лопаты.

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