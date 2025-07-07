Польше разрешили ввести пограничный контроль внутри Шенгена

Еврокомиссия позволила Польше ввести пограничный контроль внутри Шенгена

Еврокомиссия (ЕК) позволила Польше ввести пограничный контроль внутри Шенгена. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель ЕК Маркус Ламмерт, его цитирует ТАСС.

«В соответствии с шенгенским кодексом, страны ЕС (Евросоюза — прим. ред.) имеют право на временное восстановление пограничного контроля на срок до 30 дней», — сказал чиновник.

По словам Ламмерта, страны объединения имеют на это право «при условии, что оно носит целевой и ограниченный по времени характер, а также предусматривает минимизацию негативного влияния на трансграничное движение».

Ранее Польша начала специальную операцию на границе с Германией.

В мае Польша заявила о намерении закрыть границу с Германией, если оттуда продолжат переправлять нелегальных мигрантов.