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11:35, 7 июля 2025Забота о себе

Повар поделилась простым лайфхаком для продления свежести клубники

Повар Колас: Термический шок продлит свежесть клубники
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jez Timms / Unsplash

Испанский шеф-повар Палома Колас поделилась простым лайфхаком для продления свежести клубники. Свой совет она дала в разговоре с изданием Vanitatis.

«Сначала клубнику вместе с чашелистниками нужно поместить в тарелку. Затем ее стоит погрузить на одну минуту в воду температурой 60 градусов, слить и повторить процесс, но уже с очень холодной водой. Термический шок убьет патогены и позволит ягодам дольше противостоять гниению», — пояснила Колас.

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После этого, продолжила она, необходимо удалить у клубники чашелистники и положить ее на тарелку, застеленную пергаментом, и накрыть ягоды пищевой пленкой. Заключительным шагом повар назвала проделывание в пленке небольших отверстий с помощью зубочистки, чтобы через них выходила лишняя влага.

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