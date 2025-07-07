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16:04, 7 июля 2025Мир

Президент Ирана предупредил США о дьявольских кознях Нетаньяху

Пезешкиан: Политика Израиля нацелена на разжигание войны, и США стоит это знать
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Масуд Пезешкиан

Масуд Пезешкиан. Фото: WANA (West Asia News Agency) / Handout via REUTERS / Reuters

Политика Израиля нацелена на разжигание войны, и США стоит это знать. Об этом Вашингтон предупредил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью журналисту Такеру Карлсону.

По его словам, у Ирана достаточно сил защитить самих себя, и иранцы бились бы до последней капли крови. Он подчеркнул, что Тегеран не хочет войн и не хочет разрабатывать ядерное оружие.

«Это неправильное восприятие появилось в головах у американских властей из-за дьявольских козней Нетаньяху и израильского режима. Их политика нацелена на разжигание войны, и президенту США стоит это знать», — сказал политик.

Пезешкиан также рассказал о попытке покушения на него со стороны израильских властей. Он добавил, что попытка была совершена около полутора лет назад, и США не были причастны к ней.

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