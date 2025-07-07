Рассказывающий о работе в разных компаниях российский блогер раскрыл среднюю зарплату

Автор канала «Все работы хороши» назвал средней зарплату в 40-50 тысяч рублей

Автор посвященного труду в разных компаниях YouTube-канала «Все работы хороши» Олег Асса назвал среднюю зарплату, на какую, по его опыту, в России может претендовать соискатель в начале карьеры. На эту тему он высказался в беседе с блогером Юрием Хованским, видео вышло во «ВКонтакте».

«Сейчас — тысяч 40-50. Когда я начинал, то средняя зарплата была — стабильная тридцатка», — заявил Асса. Он уточнил, что назвал такие цифры без учета зарплат в Москве и Санкт-Петербурге.

Блогер также посоветовал людям, который хотят в будущем построить успешную карьеру и занять руководящий пост, устраиваться на работу, требующую управленческих функций.

Ранее известный российский блогер Стас Васильев рассказал о зарплате, какую он получал во время работы на канале «Соловьев LIVE». Он дал понять, что благодаря своим подписчикам зарабатывает куда больше, чем во время ведения программы на этом телеканале.