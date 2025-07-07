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18:25, 7 июля 2025Силовые структуры

Россиянин открыл стрельбу из ружья во дворе дома и попал на видео

В Подмосковье задержали мужчину, открывшего стрельбу из ружья во дворе дома
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Подмосковье задержали мужчину, открывшего стрельбу из ружья во дворе дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии по Московской области.

На кадрах видно, как мужчина перезаряжает ружье, а потом подходит с ним к крыльцу дома и производит выстрел в воздух.

По данным ведомства, соседи сообщили в правоохранительные органы, что со двора соседнего дома слышны звуки стрельбы и крики о помощи. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что 52-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал жене оружием и несколько раз выстрелил в воздух.

Злоумышленника задержали, по факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что российский подросток пострадал в массовой драке со стрельбой.

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