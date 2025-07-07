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12:07, 7 июля 2025Россия

Российские бойцы нанесли удары по военным объектам на Украине

Минобороны: ВС РФ нанесли поражение центрам комплектования ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по военным объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России.

В частности, российские военные нанесли поражение центрам комплектования Вооруженных сил Украины (ВСУ) — предприятию сборки и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

По данным оборонного ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетами и артиллерией.

За минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции российские средства противовоздушной обороны сбили 7 управляемых авиационных бомб и 402 беспилотника.

Ранее в Минобороны сообщили о взятии под контроль двух населенных пунктов — Дачное в Днепропетровской области и Бессаловка в Сумской области.

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