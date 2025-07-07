Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:28, 7 июля 2025Силовые структуры

СК назвал причину трагедии на забеге в Хибинах

СК: Причиной смерти двоих участников забега в Хибинах стало переохлаждение
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Предварительно установлено, что причиной, которая привела к трагедии на забеге в Хибинах, стало общее переохлаждение двоих пострадавших. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Мурманской области.

По данным следствия, к такому выводу специалисты пришли, получив результаты судебно-медицинских экспертиз. Кроме того, в уголовном деле появилась еще одна потерпевшая. Ей стала участница соревнований жительница Мурманска 1982 года рождения. Она почувствовала ухудшение состояния здоровья и получила медицинскую помощь амбулаторно.

Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Ранее сообщалось, что в Мурманской области задержан организатор забега «Спортфест Хибины».

6 июля два участника ультрамарафона на трейле «Хибины» в Мурманской области стали жертвами соревнования из-за переохлаждения. Ультрамарафонцы бежали по пересеченной местности среди скользких камней в занесенном снегом ущелье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уволенный глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт покончил с собой. Что об этом известно?

    Россияне раскрыли бюджет на летний отдых

    Президент Ирана ответил на обвинения в причастности к покушениям на Трампа

    Рыбацкий стиль стал трендом лета 2025 года

    Любитель ядовитых змей решил снять вирусный ролик с ними и поплатился жизнью

    Суд определился с задержанным бывшим первым замглавы Росгвардии

    В экстренных службах подтвердили самоубийство уволенного Путиным Старовойта

    Во Владимирской области 42 школьника получили 100 баллов на ЕГЭ

    Мошенники придумали новую уловку для кражи аккаунтов в Telegram

    Сотрудника московского отеля задержали за кражу денег у гостей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости