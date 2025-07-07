СК назвал причину трагедии на забеге в Хибинах

СК: Причиной смерти двоих участников забега в Хибинах стало переохлаждение

Предварительно установлено, что причиной, которая привела к трагедии на забеге в Хибинах, стало общее переохлаждение двоих пострадавших. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Мурманской области.

По данным следствия, к такому выводу специалисты пришли, получив результаты судебно-медицинских экспертиз. Кроме того, в уголовном деле появилась еще одна потерпевшая. Ей стала участница соревнований жительница Мурманска 1982 года рождения. Она почувствовала ухудшение состояния здоровья и получила медицинскую помощь амбулаторно.

Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Ранее сообщалось, что в Мурманской области задержан организатор забега «Спортфест Хибины».

6 июля два участника ультрамарафона на трейле «Хибины» в Мурманской области стали жертвами соревнования из-за переохлаждения. Ультрамарафонцы бежали по пересеченной местности среди скользких камней в занесенном снегом ущелье.