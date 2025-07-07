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13:54, 7 июля 2025Силовые структуры

Организатора смертельного забега в Хибинах задержали

В Мурманской области задержали организатора забега, где погибли два участника
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Организатора забега «Спортфест Хибины» задержали в Мурманской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Организатор трейла задержан, рассказали в экстренных службах.

6 июля два участника ультрамарафона на трейле «Хибины» в Мурманской области скончались из-за переохлаждения. Ультрамарафонцы бежали по пересеченной местности среди скользких камней в занесенном снегом ущелье Возбуждено дело по статье о предоставлении услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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