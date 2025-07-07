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05:17, 7 июля 2025Бывший СССР

В Киеве заявили о полном коллапсе Украины

Экс-советник Кучмы Соскин: Слабость ПВО Украины говорят о крахе государства
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Беспомощность украинского руководства перед ракетными обстрелами красноречиво говорит о катастрофическом положении дел в государстве. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире на YouTube.

«Было очень много прямых попаданий, кроме обломков. Очень много. По сути, идет полный коллапс Украины. Это реальность», — сказал Соскин.

При этом Соскин главным виновником ситуации назвал мэра Киева Виталия Кличко и депутатов местного совета.

Ранее Соскин заявил, что провал силовой мобилизации мужчин на Украине станет причиной мобилизации женщин. По мнению Соскина, после попыток властей усилить мобилизацию и опустошения резерва мужского населения фокус переместился на женщин. Он напомнил, что в Дании, Норвегии и Швеции уже введен призыв женщин в армию.

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