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01:15, 7 июля 2025Бывший СССР

На Украине допустили мобилизацию женщин

Соскин заявил, что власти Украины готовят сценарии мобилизации женщин
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что провал силовой мобилизации мужчин на Украине станет причиной мобилизации женщин. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

По мнению Соскина, после попыток властей усилить мобилизацию и опустошения резерва мужского населения фокус переместился на женщин. Он напомнил, что в Дании, Норвегии и Швеции уже введен призыв женщин в армию.

«Сейчас опять активизировались версионные сценарии, что на Украине будет введена мобилизация женского пола. <…> Все провалилось, все, что делала эта власть [президента Украины Владимира] Зеленского, все провалилось», — допустил эксперт.

Ранее глава Центра поддержки аэроразведки ВСУ, волонтер Мария Берлинская призвала украинских женщин и мужчин с 18 лет готовиться к мобилизации. При этом она уточнила, что у Украины пока есть мобилизационный ресурс.

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