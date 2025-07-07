На Украине допустили мобилизацию женщин

Соскин заявил, что власти Украины готовят сценарии мобилизации женщин

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что провал силовой мобилизации мужчин на Украине станет причиной мобилизации женщин. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

По мнению Соскина, после попыток властей усилить мобилизацию и опустошения резерва мужского населения фокус переместился на женщин. Он напомнил, что в Дании, Норвегии и Швеции уже введен призыв женщин в армию.

«Сейчас опять активизировались версионные сценарии, что на Украине будет введена мобилизация женского пола. <…> Все провалилось, все, что делала эта власть [президента Украины Владимира] Зеленского, все провалилось», — допустил эксперт.

Ранее глава Центра поддержки аэроразведки ВСУ, волонтер Мария Берлинская призвала украинских женщин и мужчин с 18 лет готовиться к мобилизации. При этом она уточнила, что у Украины пока есть мобилизационный ресурс.