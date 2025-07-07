Взятие города Красноармейска на территории Донецкой народной республики (ДНР) станет важным стратегическим успехом для Вооруженных сил России. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.
«Красноармейский участок — это очень важный участок, причем как для нас, так и для противника. (...) Красноармейск (...) это промышленный такой хаб Донбасса, через который проходили пути сообщения практически по всей территории Украины», — рассказал Марочко.
Он добавил, что взятие важного населенного пункта станет большим успехом для Российской армии и ударом для украинских формирований.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска продолжают наступление на красноармейском направлении и ведут планомерный охват города.