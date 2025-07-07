Марочко: Взятие Красноармейска станет важным успехом ВС России

Взятие города Красноармейска на территории Донецкой народной республики (ДНР) станет важным стратегическим успехом для Вооруженных сил России. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Красноармейский участок — это очень важный участок, причем как для нас, так и для противника. (...) Красноармейск (...) это промышленный такой хаб Донбасса, через который проходили пути сообщения практически по всей территории Украины», — рассказал Марочко.

Он добавил, что взятие важного населенного пункта станет большим успехом для Российской армии и ударом для украинских формирований.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска продолжают наступление на красноармейском направлении и ведут планомерный охват города.

