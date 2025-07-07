Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:33, 7 июля 2025Бывший СССР

Пушилин рассказал о наступлении ВС России на одном направлении

Пушилин: ВС России продолжают охват Красноармейска
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска продолжают наступление на красноармейском направлении и ведут планомерный охват города. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Мы видим продвижение на красноармейском направлении. Мы видим и освобожденные населенные пункты. И мы, самое важное, видим достаточно планомерный охват самого города, что в дальнейшем приведет, безусловно, к его освобождению», — сказано в сообщении.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что если Украина потеряет контроль над Красноармейском (украинское название — Покровск), то это может привести к коллапсу всего фронта.

До этого в Вооруженных силах Украины (ВСУ) сообщили, что Красноармейску и Димитрову (украинское название — Мирноград) грозит оперативное окружение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин уволил министра транспорта на фоне коллапса в аэропортах. Что об этом известно?

    Прилепин назвал сохранившую ему жизнь во время покушения ошибку сапера

    Россиянина заподозрили в краже миллионов с банковской карты участника СВО

    В Минобороны сообщили о новой атаке ВСУ на Крым

    По улицам российского региона повадились ходить медведи

    Школьница подверглась нападению грабителя и получила неожиданную помощь

    Раскрыто состояние Сухорукова после инфаркта

    В российском регионе задержали 15 поездов из-за падения беспилотника

    Повар поделилась простым лайфхаком для продления свежести клубники

    В Госдуме раскрыли суть нового закона о премиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости