Пушилин: ВС России продолжают охват Красноармейска

Российские войска продолжают наступление на красноармейском направлении и ведут планомерный охват города. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Мы видим продвижение на красноармейском направлении. Мы видим и освобожденные населенные пункты. И мы, самое важное, видим достаточно планомерный охват самого города, что в дальнейшем приведет, безусловно, к его освобождению», — сказано в сообщении.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что если Украина потеряет контроль над Красноармейском (украинское название — Покровск), то это может привести к коллапсу всего фронта.

До этого в Вооруженных силах Украины (ВСУ) сообщили, что Красноармейску и Димитрову (украинское название — Мирноград) грозит оперативное окружение.