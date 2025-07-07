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02:32, 7 июля 2025Бывший СССР

В США предупредили Украину о необратимых последствиях потери Красноармейска

Дэвис: Потеря Красноармейска может обернуться для ВСУ коллапсом всего фронта
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Если Украина потеряет контроль над Красноармейском (украинское название — Покровск), то это может привести к коллапсу всего фронта. Таким мнением поделился подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

«С тактической точки зрения, Красноармейск куда более важен, чем Сумы, Харьков и Запорожье», — пояснил аналитик. По его словам, если этот населенный пункт полностью перейдет под контроль России, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют контроль над всей обороной.

Кроме того, взятие Красноармейска даст Москве дополнительные ресурсы для развития наступления в других областях, резюмировал эксперт.

Ранее Дэвис сообщил о росте потерь ВСУ в живой силе и технике.

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