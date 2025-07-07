В Минобороны сообщили о новой атаке ВСУ на Крым

Минобороны: Над Крымом сбили беспилотник ВСУ

Над Крымом сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). О новой атаке на российский регион сообщили в Минобороны России.

Атака была совершена в период с 10:00 до 11:10 по московскому времени с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

В этот же период такой же дрон ВСУ сбили российские средства противовоздушной обороны над Белгородской областью.

О пострадавших и разрушениях на земле ничего не сообщается.

Ранее в Минобороны заявляли, что в ночь на понедельник, 7 июля, над российскими регионами сбили более 90 украинских беспилотников. В частности, семь дронов было уничтожено над акваторией Черного моря.