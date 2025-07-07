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11:58, 7 июля 2025Силовые структуры

В российском аэропорту обнаружили прицелы с тепловизорами на миллионы рублей

В аэропорту Шереметьево изъяли партию прицелов с тепловизорами
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

В аэропорту Шереметьево задержали партию незадекларированных прицелов с тепловизорами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

По данным издания, всего таможенники изъяли 142 прицела с тепловизорами на 29 миллионов рублей. По заключению экспертов, прицелы и кронштейны предназначаются для охотничьего оружия. 35-летний хозяин парии заявил, что купил их за 21 тысячу рублей у знакомого для себя. Однако по заключению экспертов партия, судя по ее размеру, готовилась к продаже.

Возбуждено дело по статье о незадекларированных товарах.

Ранее сообщалось, что россиянка попыталась провезти в страну изумруды в нижнем белье и попалась.

Вот это да!
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