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13:02, 7 июля 2025Мир

В США назвали сроки для восполнения отправленного Украине оружия

WSJ: Для восполнения отправленного Украине оружия США потребуются годы
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: U.S. Air Force / Mauricio Campino / Handout via Reuters

При нынешних и прогнозируемых уровнях производства оборонной промышленности потребуются годы, чтобы заменить отправленное на Украину оружие. Об этом сообщает The Wall Street Journal

«После остановки производства на 20 лет США производят до 60 Stinger в месяц. При таком темпе замена оборудования, отправленного в Киев, займет более четырех лет», — пишет газета.

При этом издание обращает внимание, что спрос на Stinger растет, поскольку они интегрируются в большее количество систем вооружения США и востребованы такими партнерами, как Тайвань.

Ранее немецкий военный эксперт Томас Тайнер из Университета бундесвера в Мюнхене заявил, что без американских поставок боеприпасов, в частности, ракет к системам Patriot, противовоздушная оборона (ПВО) Украины перестанет существовать за неделю, а установки HIMARS окажутся бесполезными уже в сентябре этого года.

По словам спикера, если боеприпасы закончатся, то «украинцы будут вынуждены отвести из столицы комплексы ПВО малой и средней дальности», в частности поставленный Германий IRIS-Т, поскольку в противном случае «они окажутся легкой добычей для российских баллистических снарядов».

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